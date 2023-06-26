Впервые после попытки мятежа Евгений Пригожин вышел на связь. Никакого раскаивания в организации бунта в его словах нет.

Соответствующее обращение куратора ЧВК "Вагнер" опубликовано в связанных с ним Telegram-каналах.

Пригожин повторил версию о якобы нанесенном ударе по лагерю (которая, как мы уже писали, является скорее всего лживой). Похвастался тем, что за время мятежа прошел большее расстояние, чем российская армия с 24 февраля 2022 года. Снова повторил свои обвинения в адрес министерства обороны РФ. И сказал, что согласился с предложением Александра Лукашенко уехать в Беларусь, чтобы "не пролилась кровь".

Чем дальше он будет заниматься и что дальше будет с ЧВК "Вагнер", Пригожин не сказал.

"В общем, Пригожин, судя по всему, готовится продолжить работу по расшатыванию ситуации в РФ. Если, конечно, российские власти эту работу быстро не пресекут", - комментирует слова куратора "вагнеровцев" Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Пригожин остается под следствием по делу о мятеже. По данным СМИ, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа не прекращено и продолжает расследоваться ФСБ.

Тем временем центры ЧВК "Вагнер" в Тюмени и Новосибирске возобновили набор наёмников в частную военную компанию.

О том, что с мятежом Пригожина еще не закончено, мы писали в отдельном материале.