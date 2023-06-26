Центры ЧВК "Вагнер" в Тюмени и Новосибирске возобновили набор наёмников в частную военную компанию.

Об этом сообщают российские СМИ.

Набор был прекращен с 24 июня после начала мятежа Пригожина.

Телеграм-каналы "вагнеровцев" также пишут, что "компания работает штатно, набор продолжается".

А оппозиционные белорусские СМИ сообщают, что Евгений Пригожин был замечен в отеле Green City в Минске. Напомним, после отъезда из Ростова он на связь не выходил.

Также мы писали, что куратор ЧВК "Вагнер" остается под следствием по делу о мятеже. По данным СМИ, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа не прекращено и продолжает расследоваться ФСБ.

Закрытие уголовного дела против куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было одним из условий озвученных договоренностей о прекращении мятежа.

Подробнее о том, что происходит сейчас вокруг мятежа Пригожина в России читайте в отдельном материале.

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