В последние дни из Украины и с Запада идут заявления о том, что с мятежом в России еще ничего не закончилось и РФ скоро ждут новые потрясения. Об этом, в частности, вчера сказал Блинкен.



Что это значит? Выдача желаемого за действительное либо же знание о неких процессах, происходящих в РФ? И какие это процессы?



Разберемся.



На первый взгляд, как мы уже писали, пригожинский мятеж и его провал власть Путина и внутреннюю устойчивость России не ослабил, а, наоборот, укрепил. Пригожин и "Вагнер" фактически создали "государство в государстве" - со своей армией и медиа. Это была мина замедленного действия под стабильность в РФ, которая рано или поздно должна была взорваться. Что и произошло 23-24 июня. Однако мятеж закончился провалом, и по его итогу это "альтернативное государство" было практически уничтожено. Пригожина отправили в ссылку, ЧВК "Вагнер" фактически прекратил свое существование. По крайней мере, в прежнем виде. Да, все происходящее внешне выглядело для Путина скверно с имиджевой точки зрения – мятежники, почти не встречая сопротивления, едва не дошли до Москвы и остановились лишь после переговоров с лидером иностранного государства, а самим мятежникам дали амнистию. Однако по факту Путин без переброски войск с фронта ликвидировал опаснейшую проблему в лице Пригожина и "Вагнера", подавив мятеж не военным, а политическим путем. Что, кстати, уже обыгрывается околокремлевскими спикерами в духе "Путин проявил мудрость и не кровожадность, решил проблему, не доводя дело до массового братоубийства".



Кроме того, что оказалось для многих неожиданным, элита и общество продемонстрировали высокий уровень поддержки Путина. Причем не исключено, что теперь, из-за страха перед смутой, эта поддержка может даже усилиться. Что касается силовых структур и армии, то хотя в отношении отдельных подразделений и были вопросы, почему они не оказывали сопротивление мятежникам, но никто на сторону Пригожина не перешел и публично все заявления представителей армии и силовых структур были против мятежа.



Все это и предопределило его провал. И внешне выглядит так, что позиции Путина и устойчивость его власти усилились.



Однако это утверждение верно только в одном случае – если Пригожин поднял мятеж на свой страх и риск, будучи его единственным инициатором и не имея поддержки влиятельных представителей российской элиты, которые и были реальным "центром управления мятежом" и остались до сих пор на своих местах.

Официальная точка зрения в России именно такова - Пригожин действовал по своей инициативе, сам по себе.



Но, как мы вчера писали, это может быть не так.



Пригожин уже давно фактически в открытую вел дело к мятежу, но государство ему никак не мешало, а, наоборот, продолжало снабжать оружием, деньгами и позволяло ему вести масштабную кампанию по возвеличиванию "Вагнера" и по дискредитации армии. Естественно, это не могло бы происходить, не имей Пригожин влиятельных покровителей.



Также обращает на себя внимание поведение сетки телеграм-каналов, которые ранее воспевали Пригожина и "Вагнер", фактически помогая им создавать "государство в государстве" и готовить мятеж. Сейчас же они ведут массированную кампанию на тему, что "нужно понять справедливые требования и возмущение проблемами в обществе и в армии" мятежников и произвести кадровые перестановки.



В центре этой кампании находится фигура тульского губернатора и бывшего охранника Путина Алексея Дюмина, которого "пригожинская" сетка телеграм-каналов сейчас активно сватает на пост министра обороны вместо Шойгу.



Именно Дюмина СМИ называют куратором Пригожина и ЧВК "Вагнер". Дюмин считается влиятельным человеком, политологи его называют одним из возможных преемников Путина. Его связывают с главой Росгвардии Золотовым. Также ряд наблюдателей полагают, что Дюмину и Пригожину покровительствует один из самых влиятельных людей в окружении Путина Ковальчук.



Если Дюмин действительно является куратором "Вагнера" и Пригожина, то предположение о том, что его могут назначить теперь министром обороны, выглядит нелогично. Наоборот – по логике, его должны как-то наказать, потому что кураторы всегда ответственны за действия своих подопечных.

Но в российской власти в последние годы логика редко работает.

Не было никакой логики для России нападать на Украину (даже с точки зрения имперских амбиций и личных интересов Путина). Но тем не менее напали. Была изначально очевидна крайняя опасность накачки оружием, людьми и пиаром частной армии Пригожина. Но тем не менее накачивали. Также нетрудно предположить, что произойдет, если куратора мятежника Пригожина Дюмина назначат министром обороны. Тут же вся медиа-машина, которая ранее восхваляла "Вагнер", переключится на безудержный пиар Дюмина, выставляя его на первые роли в войне, а Путина и всех остальных - на вторые, постепенно проводя линию, что Путин-Акелло промахнулся, и потому нужно дать дорогу молодому волку Дюмину. Фактически повторится история с Пригожиным, только на куда более высоком уровне.



К слову, если воспринимать все происходящее как попытку части окружения Путина организовать его отстранение от власти, то логика во всем перечисленном как раз есть.



Сначала подбили Путина на войну с Украиной, дав изначально неверные исходные данные (к слову, упомянутый выше Золотов был единственным из участников известного заседания Совбеза РФ накануне вторжения, который призвал Путина "идти дальше Донбасса" - то есть к завоеванию Украины). Затем убедили Путина, что нужно создавать "государство в государстве" Пригожина. Затем, после того как в ходе мятежа это "государство в государстве" потерпело поражение, та же группа пытается взять реванш, продвигая на ключевые посты в государстве своих людей, чтобы затем прийти к власти в России.



Как бы там ни было, но пиар Дюмина и поведение пригожинской сетки телеграм-каналов показывает, что игра, приведшая к мятежу в России, продолжается.



Не исключено, что, зная об этих процессах, на Западе и в Украине и говорят, что "еще ничего не закончено".



Как дальше будут развиваться события, во-многом будет зависеть от реакции Путина на действия группы Дюмина (назначит или нет его министром обороны или на иной ключевой пост), а также, более глобально, от ситуации на фронте.



Если российская армия удержит фронт и не потерпит серьезных поражений, то есть немалая вероятность того, что уже к концу года война придет к заморозке - либо закончится перемирием по корейскому сценарию, либо просто значительно снизится интенсивность боев. И в том, и в другом случае Путин вполне сможет удержать власть и переизбраться в 2024 году на второй срок.



Если же события на фронте будут для РФ неудачными и ВСУ перережут сухопутный коридор в Крым, то шансы у тех, кто добивается устранения Путина от власти, сильно возрастут.



Правда, после провала Пригожина, у них уже нет столь эффективного инструмента мятежа, каким был "Вагнер". Но, возможно, они найдут кого-то другого, либо устроят "перезапуск" "вагнеровцев", которые пока никуда еще не исчезли, а ушли в "тыловые лагеря". А если Дюмина назначат министром обороны, то в его распоряжении уже будет и российская армия.