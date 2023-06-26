Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекратил свой мятеж в России, поскольку у него "сдали нервы", а восстание не вызвало ожидаемой поддержки.

Такое мнение выразил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в эфире CNN.

"Понятно, что у Пригожина сдали нервы. Он был на расстоянии около двух часов езды от окрестностей Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание хоть и вызвало аплодисменты, не вызывало такой поддержки, на которую он рассчитывал", – сказал Петреус.

Он добавил, что именно поэтому Пригожин пошел на соглашение с властями и отказался от дальнейшего мятежа.

Экс-директор ЦРУ добавил, что Пригожин сохранил свою жизнь, однако потерял ЧВК "Вагнер".

"Ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается", – подытожил Петреус.

Напомним, накануне в Госдепе заявили, что у США пока нет всей информации о ситуации в России.

Ранее в правительстве Германии заявили, что Евгений Пригожин не получил ожидаемой поддержки своего мятежа внутри страны, поэтому остановил движение на Москву.

А президент Сербии Александар Вучич считает, что за мятежом Пригожина, без сомнений, стоит иностранная поддержка.