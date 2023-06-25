По мере того как аналитикам американской разведки становилось все более очевидно, что Евгений Пригожин собирался мобилизовать свои силы из ЧВК для мятежа в России, они ожидали, что его марш на Москву встретит гораздо более сильное сопротивление и прольется намного больше крови, чем в итоге пролилось.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова некоего американского чиновника.

Он отметил, что в США удивились тому, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять наемнкам "Вагнера", когда те продвигались из Ростова к Москве.

Также для Вашингтона стала неожиданной быстрота, с которой в субботу удалось договориться с Пригожиным при посредничестве Беларуси.

"По нашим оценкам, события должны были быть будет гораздо более жестокими и кровавыми", — сказал чиновник журналисту CNN.

Однако боя за Москву, где можно ожидали ожесточенного сопротивления, не произошло. По словам источника, Пригожин прекратил марш "Вагнера" именно из-за желания избежать кровопролития.

Какова была конечная цель Пригожина в его недолгой кампании, остается для США неясным.

В дни, предшествовавшие маршу "Вагнера", по оценкам разведки США, он собирался бросить вызов российскому руководству, о чем сообщили несколько источников. Однако неизвестно, имелся в виду Владимир Путиным или военное руководство, против которого он долгое время жестко выступал.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вооруженный мятеж в РФ на совещании с союзниками по G7 и главным дипломатом Евросоюза.

А сегодня глава Госдепа заявил, что у США пока нет всей информации о ситуации в России.