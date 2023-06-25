Попытка мятежа в России, который предприняли бизнесмен Евгений Пригожин и его частная военная компания "Вагнер", показала слабость центральной власти в РФ и приблизит мир в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию Il Messaggero.

"Эта внутренняя эскалация разделяет российских военных. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", сказал Таяни.

Он также считает, что мятеж, пускай и провалившийся, повлияет на ситуацию на фронте в Украине.

"Одно несомненно: сегодня российский фронт слабее, чем вчера. Я надеюсь, что теперь мир ближе. Мы ждем, чтобы понять следующие шаги России в Украине", - отметил он.

По словам министра, мятеж также стал расплатой за конфликты среди военной верхушки РФ.

"Россияне не смогли победить, они провалили блицкриг. Теперь они расплачиваются за проблемы и противоречия военного аппарата", - считает итальянский министр.

Кроме того, Таяни выразил надежду на то, что после попытки мятежа контрнаступление ВСУ "будет двигаться еще быстрее, и украинцы восстановят свою независимость".

На вопрос, волнует ли бунт Пригожина волнует правительство, он ответил, что Рим "не вмешивается во внутренние дела России".

"Мы внимательно следим за обеспечением безопасности более 5400 итальянцев, находящихся в России, и были контакты с российской дипломатией для обеспечения неприкосновенности наших дипломатических и консульских структур", - сказал Таяни.

Ранее мы приводили мнение президента Сербии о событиях в РФ 24 июня. Александар Вучич считает, что Пригожин и ЧВК "Вагнер" подняли мятеж при "несомненном иностранном участии и поддержке".

А официальный Пекин поддержал Владимира Путина в связи с мятежом Пригожина.