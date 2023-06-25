Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о встрече в КНР заместителя министра Андрея Руденко с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом в Пекине. Как заявили в МИД РФ, Пекин поддержал Владимира Путина в связи с мятежом Евгения Пригожина.

"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - сказано в публикации МИД РФ.

Между тем китайский МИД тоже выпустил свое коммюнике после встречи, однако о мятеже в не говорится, а сообщается только, что Цинь Ган и Руденко обменялись "мнениями по поводу китайско-российских отношений, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

События в РФ прокомментировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил в связи с ними, почему Украина не видит возможностей переговоров с Россией.

"Трагикомедия последних дней красноречиво объясняет лидерам других стран, почему Украина не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией. Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук?", - написал Подоляк.

Ранее "Страна" приводила главные предварительные выводы из событий субботы.