Мятеж Пригожина и его провал уже ушел в мемы. Публикуем подборку лучших из них.

Появился новый праздник - Картофельный спас.

Многие посчитали, что глава ГУР Кирилл Буданов своей новой прической дал сигнал Пригожину о старте.

Также украинцы вспомнили о беглом президенте Януковиче.

Кроме того, украинцы решили, что известный телеведущий Сергей Притула на этот раз собрал средства для покупки Пригожина.

Отметили и телеведущего передач о жизни животных Николая Дроздова, который призывает "понаблюдать" за ситуацией.

Не прошли мимо последних событий и пользователи тик-тока.

Напомним, вчера после того как военный мятеж в РФ вызвал широкий социальный резонанс, российские пользователи соцсетей перепутали главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. В комментариях на странице продюсера появились гневные сообщения пользователей с вопросами, обвинениями в преступлении закона и требованиями немедленно прекратить мятеж.

Ранее мы писали, что после сообщений о вспышке над Киевом в соцсетях появились матерные мемы об НЛО.