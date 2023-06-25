Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне прекращения мятежа Евгения Пригожина прокомментировал, почему Украина не видит возможностей переговоров с Россией.

Соответствующий пост появился в его Твиттере.

"Трагикомедия последних дней красноречиво объясняет лидерам других стран, почему Украина не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией. Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а об стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? Этой шайке уже недолго существовать: у дома нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируема, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове. Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра", - написал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что разочарован отказом Евгения Пригожина от попытки захватить власть в России.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

Мы анализировали, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.