Главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут убить в Беларуси, куда он будет отправлен в ссылку за организацию мятежа.

Такое мнение выразила бывшая глава московского бюро CNN и эксперт по делам России Джилл Догерти.

"Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, иди в Беларусь", он все равно предатель, и я думаю, что Путин этого никогда не простит", - сказала эксперт CNN.

Возможно, мы увидим, как Пригожина "убьют в Беларуси", добавила она, но это сложная дилемма для Москвы, потому что, пока у Пригожина "есть какая-то поддержка, он представляет угрозу, где бы он ни находился".

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Евгений Пригожин переоценил свои силы, ожидая дезертирства российской армии. Начиная мятеж, Пригожин, вероятно, осознавал, что единственный способ сохранить группу "Вагнера" как независимую силу - это выступить против минобороны России.

Также стали известны условия, на которых Пригожин прекратил мятеж. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении куратора "Вагнера" Евгения Пригожина за организацию мятежа будет прекращено, и он "уйдет в Беларусь". Также по его словам, та часть "вагнеровцев", которая изначально отказалась участвовать в мятеже Пригожина, подпишет контракты с минобороны РФ, и их не будут преследовать по закону.