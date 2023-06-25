Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подвигло на военный мятеж то, что власти Санкт-Петербурга "не предоставили его дочери желаемый земельный участок".

Такое мнение он выразил в своем телеграм-канале.

"Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нём всё это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей", - написал Кадыров.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

Ранее российские СМИ писали, что Путин хочет убить Пригожина и пообещать амнистию участникам мятежа. И таким образом избежать боестолкновений в Москве.

"Страна" анализировала, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.