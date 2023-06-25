В США пишут о том, что заранее знали о бунте Пригожина, но не хотели мешать расколу внутри России.

Washington Post заявляет, что американская разведка получила такие сигналы ещё в середине июня. Но при этом не имела ни точного характера, ни сроков подготовки мятежа.

В течение последних двух недель внутри руководства США высказывалась "высокая озабоченность" по поводу того, останется ли Путин у власти "и что любая нестабильность может означать для контроля над ядерным арсеналом России".

В свою очередь New York Times пишет, что американцы еще в среду знали о намерениях Пригожина - за два дня до начала его мятежа.

В четверг поступило дополнительное подтверждение о заговоре, и сотрудники разведки проинформировали группу лидеров Конгресса об этом.

"Но спецслужбы хранили молчание о планах Пригожина. Они явно были мало заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать серьезного раскола в его окружении", - говорится в статье.

Напомним, куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил попытку военного мятежа в России, но спустя сутки после начала заявил, что отступает, потому что не хочет, чтобы "была пролита русская кровь с одной из сторон".

Вчера вечером стали известны условия, на которых Пригожин прекратил мятеж.