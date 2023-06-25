Евгений Пригожин переоценил свои силы, ожидая дезертирства российской армии. Начиная мятеж, Пригожин, вероятно, осознавал, что единственный способ сохранить группу "Вагнера" как независимую силу - это выступить против минобороны России.

Об этом пишет "Институт изучения войны", анализируя провал мятежа ЧВК "Вагнер".

Аналитики полагают, что этот мятеж был спланированным, учитывая координацию и скорость передвижения "Вагнера". Но Пригожину не удалось переманить на свою сторону других российских военных.

Эксперты считают, что договоренность при посредничестве Александра Лукашенко, вероятно, ликвидирует ЧВК "Вагнер" как независимого игрока во главе с Пригожиным. Однако отдельные элементы ЧВК могут продолжать существование в подчинении минобороны РФ.

Вооруженный мятеж, вероятно, еще больше подорвал поддержку "Вагнера", заставив связанные с ним региональные органы власти и вербовочные организации осудить действия Пригожина, отмечают в ISW.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Также стали известны условия, на которых Пригожин прекратил мятеж. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении куратора "Вагнера" Евгения Пригожина за организацию мятежа будет прекращено, и он "уйдет в Беларусь". Также по его словам, та часть "вагнеровцев", которая изначально отказалась участвовать в мятеже Пригожина, подпишет контракты с минобороны РФ, и их не будут преследовать по закону.

Напомним, война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.