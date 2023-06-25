В воскресенье, 25 июня, в Украине продолжается 487-й день войны с Россией.

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25 июня

09:53 В Копенгагене Украина и ряд стран "глобального Юга" обсудили формат окончания войны в Украине.

В столице Дании прошли консультации Украины с представителями Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Страны представляли советники по нацбезопасности, от Киева приехал глава ОП Андрей Ермак и дипломаты. Они пытались убедить собеседников из стран "глобального Юга" в безальтернативности формулы президента Украины Владимира Зеленского по окончанию войны.

Также обсуждался вопрос о проведении "Глобального саммита мира".

Ермак заявил, что Украина приглашает провести его у себя, но "многие страны уже выразили готовность принимать у себя этот саммит, включая такие международные площадки как Генеральная Ассамблея ООН".

Отметим, что ранее, как ожидалось, в этой встрече примет участие советник Байдена Салливан. Но на общей фотографии, опубликованной Ермаком, Салливана нет.

В то же время он, а также представитель Госдепа Виктория Нуланд планировали на эти выходные поездку в Копенгаген, чтобы обсудить Украину со странами "глобального Юга".

09:43 Пригожин переоценил свои силы, ожидая дезертирства российской армии. Об этом пишет "Институт изучения войны", анализируя провал мятежа ЧВК "Вагнер".

Начиная мятеж, Пригожин, вероятно, осознавал, что единственный способ сохранить группу "Вагнера" как независимую силу - это выступить против минобороны России.

Аналитики полагают, что этот мятеж был спланированным, учитывая координацию и скорость передвижения "Вагнера". Но Пригожину не удалось переманить на свою сторону других российских военных.

Эксперты считают, что договоренность при посредничестве Александра Лукашенко, вероятно, ликвидирует ЧВК "Вагнер" как независимого игрока во главе с Пригожиным. Однако отдельные элементы ЧВК могут продолжать существование в подчинении минобороны РФ.

Вооруженный мятеж, вероятно, еще больше подорвал поддержку "Вагнера", заставив связанные с ним региональные органы власти и вербовочные организации осудить действия Пригожина, отмечают в ISW.

09:24 Нацполиция публикует видео первых минут после падения обломков ракет на многоэтажку в Соломенском районе столицы. Напомним, это произошло еще в ночь на 24 июня.

09:17 Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал детали вчерашней наступательной операции на Бахмутском направлении, о которой заявляла замминистра обороны Анна Маляр.

По его словам, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Он заявляет, что там уничтожен плацдарм россиян и третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Где это произошло - Билецкий не уточняет. Ранее его бригада воевала в районе Клещеевки, к западу от которой протекает упомянутый канал.

08:01 Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате ранен 47-летний мужчина. Кроме того, повреждены 3 частных дома и газопровод.

Также из тяжелой артиллерии враг ударил по Марганецкой общине.

07:38 В утренней сводке Генштаба говорится, что россияне пытались атаковать в сторону Ивановского.

Под Купянском они наступали в районе Берестового, под Северском - у Белогоровки, под Донецком - у Авдеевки, Северного и Марьинки.

02:33 Во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв. В Воздушных силах призвали не выходить из укрытий.