Представители НАТО связывались с Министерством обороны РФ из-за ситуации с мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом пишет La Repubblica.

"Альянс хотел убедиться, что случившееся не приведет к ядерному инциденту. Помимо прочего, Запад сразу решил прояснить, что он не имеет никакого отношения к действиям Евгения Пригожина", - пишет издание.

По данным газеты, внимание альянса было сосредоточено на 1,4 тысячах боеголовок, готовых к применению, так как на Западе не могли никак предсказать последствия решений Пригожина и не были уверены, что они не коснутся их самих - сообщается, что страх, застигнутый их врасплох, заставил их пойти на инициирование переговоров с РФ.

Ранее в США писали о том, что заранее знали о бунте Пригожина, но не хотели мешать расколу внутри России. Washington Post заявляет, что американская разведка получила такие сигналы ещё в середине июня. Но при этом не имела ни точного характера, ни сроков подготовки мятежа.

Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.