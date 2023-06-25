Вчера в Воронежской области "вагнеровцы" сбили самолет управления и ретрансляции Ил-22М11 российской армии с бортовым номером RA-75917. Сегодня стали известны подробности инцидента.

Их привела в своем телеграм-канале журналист российского Первого канала Ирина Куксенкова.

По ее словам, на борту погибли десять человек.

"Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили, зачем [было сбивать самолет], ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал: а дурак-пвошник в колонне все взлетающее сбивал", - написала Куксенкова.

Пригожин пообещал выплатить по 50 миллионов рублей (около 22 миллионов гривен) семьям погибших лётчиков.

По данным СМИ, сбитый самолет был воздушным командным пунктом на базе Ил-22М11.

Кроме него армия РФ во время мятежа потеряла три вертолета РЭБ Ми-8, Ми-35, Ка-52, боевую машину "Тигр" и грузовик КамАЗ.

Ранее мы писали, что в боестолкновениях с ЧВК "Вагнер" погибли 15 военнослужащих РФ. Большая часть из погибших - военные лётчики.

Также мы подводили итоги мятежа куратора ЧВК "Вагнер" и его подопечных. Главный из них следующий: российская власть сумела подавить мятеж.