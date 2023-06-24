В боестолкновениях с ЧВК "Вагнер" погибли 15 военнослужащих РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Большая часть из погибших - военные лётчики. Кроме пилота, на сбитом пригожинскими наёмниками Ил-18, находились ещё не менее восьми человек.

Кроме того, сегодня был уничтожен ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" - его экипаж погиб в полном составе.

Напомним, к имевшим место боестолкновениям привело развитие конфликта, возникшего между отдельными лицами из генералитета минобороны РФ и куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который сначала обвинял их в недостаточном комплектовании его подразделений боеприпасами, обвинил в том, что армейское руководство подставило их под удар ВСУ, а после заявил, что российские войска произвели обстрел тылового расположения "Вагнера" по указанию Сергея Шойгу.

Вслед за этим Пригожин объявил, что вся его ЧВК оставляет места своих дислокаций, чтобы поехать в Москву и добиться отставки Шойгу и Герасимова. Кроме этого куратор "Вагнера" записал видео, где рассказал истинные причины вторжения РФ в Украину.

Мятежникам удалось занять город Ростов и продвинуться по автомобильным трассам в сторону российской столицы.

Однако позже президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот остановил движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев". Пригожин заявил, что разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении куратора "Вагнера" Евгения Пригожина за организацию мятежа будет прекращено, и он "уйдет в Беларусь".

Мы следим за провальной попыткой мятежа в РФ в нашем онлайне.