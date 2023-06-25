Президент Сербии Александар Вучич считает, что Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер" подняли мятеж при "несомненном иностранном участии и поддержке".

Об этом Вучич заявил в эфире TV Pink.

"Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений. У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей. А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, те, у кого были большие ожидания", - сказал президент Сербии.

Напомним, 23 июня куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Ранее в США писали о том, что заранее знали о бунте Пригожина, но не хотели мешать расколу внутри России. The Washington Post заявляет, что американская разведка получила такие сигналы ещё в середине июня. Но при этом не имела ни точного характера, ни сроков подготовки мятежа.

Также мы разбирались, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.