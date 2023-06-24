Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вооруженный мятеж, поднятый ЧВК "Вагнер" против российской власти на совещании с союзниками по G7 и главным дипломатом Евросоюза.

Об этом Блинкен написал в своем Twitter.

Во время выступления на заседании госсекретарь "подчеркнул, что поддержка Украины не изменится", и что США "будут продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, поскольку события продолжают развиваться".

Тем временем CNN со ссылкой на источники, знакомые с мнением администрации президента США Джо Байдена пишет, что американские и западноевропейские официальные лица застигнуты врасплох эскалацией в РФ.

Источники говорят, что Соединенные Штаты и официальные лица ЕС стараются не вмешиваться в события, разворачивающиеся в России, из-за того, что российский президент Владимир Путин может использовать в качестве оружия любую предполагаемую причастность Запада к эскалации кризиса.

Источники также сообщают, что официальные лица администрации созвали экстренное совещание в пятницу вечером, чтобы оценить события, которые развернулись так быстро, что застали врасплох официальных лиц США и Европы.

В то время как в последние несколько месяцев напряженность между главой "Вагнера" Евгением Пригожиным и министерством обороны России неуклонно росла, американские и европейские разведчики не предсказывали, что Пригожин двинется штурмовать Ростовскую область со своими силами, сообщили CNN источники, знакомые с разведкой.

"Трудно сказать, сколько было разговоров, а сколько было правдой. Напряжение нарастало так долго, но на самом деле ничего не происходило", - сказал один из источников.

Представитель европейской разведки сообщил CNN, что "температура явно нарастала", но мало кто мог предсказать, что планировал Пригожин.

Чиновник сказал, что Запад будет наблюдать за тем, как это будет происходить в течение следующих 24-48 часов, после чего нехватка поставок, вероятно, начнет сказываться на силах "Вагнера".

Американским или европейским официальным лицам неясно, насколько заранее Пригожин планировал нападение.

Один источник, знакомый с западной разведкой, сказал, что на организацию, по-видимому, ушло как минимум несколько дней; другой источник, однако, отметил, что Ростов находится очень близко к линии фронта в Украине, поэтому, возможно, это не требовало особой подготовки.

Напомним, в США уже прокомментировали вооружённый бунт Пригожина. Официальные лица Америки рассматривают последние комментарии Пригожина как нечто большее, чем его обычная риторика против генералитета РФ.

Также влияние российского военного мятежа на перспективу ближайших событий оценили в британской разведке.

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