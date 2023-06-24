В Белом доме тоже внимательно следят за мятежом куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает CNN.

"Официальные лица рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал российское военное руководство "злом" и сказал, что их "необходимо остановить", - как нечто большее, чем его обычная риторика", - говорит источник телеканала.

Он отмечает, что эти заявления отличаются от предыдущей его критики еще и тем, что им не предшествовал какой-то успех ВСУ.

"Это реально", - сказал американский чиновник.

Напомним, накануне в РФ стремительно обострился конфликт Евгения Пригожина и российского минобороны. Вечером 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю и обвинили в нем Минобороны РФ. После этого Пригожин заявил, что "эти мрази их подло обманули", "погибло огромное количество наших бойцов" и по сути объявил о начале военного переворота в России. По словам Пригожина, Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера".

Ранее мы писали, что сегодня утром Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.