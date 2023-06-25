США пристально следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины.

Об этом заявил в эфире CNN госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя события с мятежом куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"У нас пока нет всей полноты информации. Слишком рано с уверенностью утверждать о том, к чему это приведет", - сказал Блинкен.

Госсекретарь выразил мнение, что ситуация в России "находится в развитии" и о ее итогах пока судить преждевременно.

Глава американской дипломатии также сказал, что в Вашингтоне не меняли готовности стратегических сил на фоне мятежа в России.

Блинкен сообщил, что члены администрации США контактировали в последние дни со своими коллегами в Москве по поводу безопасности находящихся в РФ американских граждан, однако сам он не выходил на связь с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США добавил, что президент Джо Байден также не предпринимал попыток в последние дни связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, западные СМИ сообщали, что представители НАТО связывались с министерством обороны РФ из-за ситуации с мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным изданий, внимание Альянса было сосредоточено на 1,4 тысячах готовых к применению боеголовок, так как на Западе не могли никак предсказать последствия решений Пригожина и не были уверены, что они не коснутся их самих.

Ранее в США говорили о том, что заранее знали о бунте Пригожина, но не хотели мешать расколу внутри России.