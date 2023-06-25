В правительстве Германии считают, что Евгений Пригожин не получил ожидаемой поддержки своего мятежа внутри страны, поэтому остановил движение на Москву.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Журнал пишет, что федеральное министерство иностранных дел и министерство обороны Германии в субботу вечером проинформировали глав комитетов Бундестага по иностранным делам и обороны о текущем развитии событий.

По данным издания, во время устного брифинга политический директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский государственный секретарь по обороне Зимтье Меллер высказали мнение, что Пригожин не получил от российских государственных сил поддержки, на которую надеялся, в попытке государственного переворота, и потому остановил поход на Москву.

За рубежом уже многие отреагировали на субботние события в России.

Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что попытка мятежа в России, предпринятая ЧВК "Вагнер", показала слабость центральной власти в РФ и приблизит мир в Украине.

А президент Александар Вучич считает, что Пригожин и ЧВК "Вагнер" подняли мятеж при "несомненном иностранном участии и поддержке".