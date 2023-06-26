Украина не смогла воспользоваться мятежом куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина на поле боя, но будет пытаться "извлекать выгоду из хаоса".

Об этом пишет The New York Times.

"Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но, по мнению американских официальных лиц и независимых аналитиков, не было никаких брешей в обороне, которыми можно было бы воспользоваться", - говорится в статье.

Марш Пригожина на Москву "не привел к тому, что какие-либо российские подразделения в пятницу или субботу покинули свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы прийти на защиту Москвы". Об этом изданию заявили американские официальные лица.

Газета напоминает, что пока разворачивался мятеж, в войне не было затишья: до рассвета в субботу российские войска выпустили более 50 ракет по Украине.

Об этом же сообщал и американский Институт изучения войны.

При этом в Минобороны Украины и в британской разведке сообщают об успехах ВСУ в районе Бахмута.

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Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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