За сутки украинские военные прошли на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1 000 метров.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу и продолжают штурмовать позиции российских военных", - рассказал Череватый.

По его словам, армия РФ подтягивает воздушно-десантные войска в район Бахмута.

Напомним, что в вечерней сводке украинское командование не упоминало о наступлении ВСУ под Бахмутом.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления ВСУ завышены.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, закончился ли мятеж Пригожина и что означают эти договоренности.