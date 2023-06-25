Ожидания результата от контрнаступления, которое проводят ВСУ, были завышенными.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам Резникова, в ходе боевых действий есть "разные обстоятельства и разные препятствия". В частности, министр сказал, что оборонительные линии российской армии очень мощные, особенно минные поля.

Также он объяснил, что нынешние действия ВСУ не являются "главным наступлением", сейчас речь идет о "подготовительной операции".

Кроме того, Резников выразил мнение, что уже в нынешнем году могут произойти события, которые будут иметь решающее значение для исхода войны в Украине.

"Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", - сказал он.

Напомним, накануне в Минобороны заявили, что восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

Также, по данным британской разведки, ВСУ используют опыт первых недель контрнаступления для отработки тактики штурма хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения добиваются постепенных, но неуклонных тактических успехов на ключевых направлениях.