ВСУ уничтожили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ - Билецкий
Появились детали вчерашней наступательной операции на Бахмутском направлении, о которой заявляла замминистра обороны Анна Маляр.
По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Он заявляет, что там уничтожен плацдарм россиян и третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ. Где это произошло - Билецкий не уточняет.
Соответствующее видео появилось в соцсетях 3-й отдельной штурмовой бригады.
Ранее бригада Билецкого воевала в районе Клещеевки, к западу от которой протекает упомянутый канал.
О наступлении ВСУ в районе Клещеевки пишут и российские паблики (но они утверждают, что оно было отражено).
При этом украинский генштаб в утренней сводке о продвижениях ВСУ под Бахмутом не сообщал.
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Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.
Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.
Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.