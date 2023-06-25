Появились детали вчерашней наступательной операции на Бахмутском направлении, о которой заявляла замминистра обороны Анна Маляр.

По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Он заявляет, что там уничтожен плацдарм россиян и третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ. Где это произошло - Билецкий не уточняет.

Соответствующее видео появилось в соцсетях 3-й отдельной штурмовой бригады.

Ранее бригада Билецкого воевала в районе Клещеевки, к западу от которой протекает упомянутый канал.

О наступлении ВСУ в районе Клещеевки пишут и российские паблики (но они утверждают, что оно было отражено).

При этом украинский генштаб в утренней сводке о продвижениях ВСУ под Бахмутом не сообщал.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.