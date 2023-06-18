В последние дни наиболее ожесточенные бои были сосредоточены в Запорожской области, западной части Донецкой области и вокруг Бахмута. Обе стороны несут значительные потери.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, на указанных направлениях Украина продолжает вести наступательные операции и добилась небольших успехов.

Отмечается, что на юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонительные операции. Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, являются самыми высокими с момента пика битвы за Бахмут в марте.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия получила "временное преимущество" на юге Украины благодаря вертолетам. Они используют ракеты большой дальности против украинской бронетехники.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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