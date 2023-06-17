Россия получила "временное преимущество" на юге Украины благодаря вертолетам. Они используют ракеты большой дальности против украинской бронетехники.

Об этом в своей сводке сообщает британская разведка.

На спутниковых снимках, публиковавшихся ранее, видно как минимум 20 вертолетов, переброшенных под Бердянск.

РФ многократно усилила вертолетные авиаудары с начала украинского контрнаступления, пишет разведка.

"В постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей, Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество, в частности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям", – отмечают в обзоре.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщал, что за минувшие сутки ВСУ продвинулись на юге на 300-350 метров.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.