За минувшие сутки ВСУ продвинулись на юге на 300-350 метров.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Продолжаются бои вблизи Макаровки, которую ранее освободили ВСУ. Россияне пытаются там контратаковать.

На Бахмутском направлении - продвижение ВСУ на 200-500 метров.

Ранее мы писали о том, что в ходе наступления ВСУ продвинулись на 200-1400 метров за три дня.

А также, что в Минобороны перечислили освобожденные за неделю семь поселков Донецкой и Запорожской областей.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.