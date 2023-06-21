ВСУ в минувшие сутки сдерживали масштабное наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

Особенно тяжелые бои идут в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области.

На Запорожском направлении она вслед за Генштабом сообщает о "частичном успехе". Там ВСУ "закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта".

На направлении Белогоровка – Шипиловка (под Лисичанском) ВСУ наступали и также имели "частичный успех", сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Детальнее о ситуации на фронте мы сообщали в отдельном материале.

Напомним, вчера в Минобороны рассказали, как именно ВСУ наступают на юге Украины. По словам замминистра обороны, ВСУ наступают на юге "постепенно и небольшими шагами", "выгрызая каждый метр у врага".

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины сообщил, что Россия усиливает атаки на севере Донбасса.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

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