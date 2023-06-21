ВСУ сдерживают наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях - Минобороны
ВСУ в минувшие сутки сдерживали масштабное наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.
Особенно тяжелые бои идут в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области.
На Запорожском направлении она вслед за Генштабом сообщает о "частичном успехе". Там ВСУ "закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта".
На направлении Белогоровка – Шипиловка (под Лисичанском) ВСУ наступали и также имели "частичный успех", сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.
Детальнее о ситуации на фронте мы сообщали в отдельном материале.
Напомним, вчера в Минобороны рассказали, как именно ВСУ наступают на юге Украины. По словам замминистра обороны, ВСУ наступают на юге "постепенно и небольшими шагами", "выгрызая каждый метр у врага".
Ранее командующий Сухопутными войсками Украины сообщил, что Россия усиливает атаки на севере Донбасса.
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