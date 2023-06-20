Россия усиливает атаки на севере Донбасса.

Об этом сообщает в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Лимано-Купянское направление. Враг активизировался, предпринимает попытки штурмовых действий, проводит разведку. Силы обороны отбивают атаки", - написал Сырский.

О том, что россияне пошли здесь в неожиданную атаку, ранее писал военный журналист Bild. При этом Генштаб в своей вечерней сводке атак на Купянском направлении не подтверждал. Но сообщил, что южнее противник проводил наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка (у ВСУ это считается Лиманским направлением).

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.