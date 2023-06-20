Утром 20 июня Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

Ночью россияне нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "шахедов" из 30 запущенных врагом - уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено семь ракет С-300 - информация уточняется.

За прошедшие сутки, враг применил четыре крылатые ракеты "Калибр" и четыре иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131". Все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из РСЗО.

Основные направления атак российской армии - Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.



На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы. На Бахмутском направлении - в направлении Орехово-Василовки. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении - в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. На Шахтерском направлении - в направлении Новомихайловки.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.