Британская Daily Mail публикует видео танка-камикадзе, который россияне пустили на украинские позиции в районе Марьинки.

"Дистанционно управляемый Т-54, нагруженный шестью тоннами взрывчатки, неуклюже приближается к украинской траншеи.

Когда украинцы обрушивают стену огня, танк-смертник подрывается на мине и замедляется.

Затем украинский солдат бьет его ракетой, в результате чего танк взрывается огромным огненным шаром", - описывает издание видео, опубликованное ранее в российских телеграм-каналах.

"Вполне вероятно, что огромная волна от взрыва убила несколько солдат ВСУ", - предполагает издание.

Российские телеграм-каналы пишут, что танк начинили шестью тоннами взрывчатки и отправили на позиции ВСУ на автопилоте.

Это не первый такой случай на фронте, аналогичная история была под Кременной.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

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