Россия перебрасывает войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, потенциально могут быть переброшены несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, в том числе мотострелковой бригады, а также воздушно-десантных войск и морской пехоты.

По мнению британцев, это указывает на то, что Россия считает маловероятной крупную украинскую атаку через Днепр после подрыва Каховской плотины.

Напомним, на прошлой неделе РФ перебрасывала войска с Запорожского на Бахмутское направление. По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, перебрасывались наиболее боеспособные части под прикрытием артиллерии и авиации.

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