Россия продолжает перебрасывать войска с Запорожского на Бахмутское направление, о чем накануне сообщали в Минобороны Украины.

Это подтверждает сегодня, 16 июня, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

По его словам, перебрасывают наиболее боеспособные части под прикрытием артиллерии и авиации.

"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населённых пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - сообщил Сырский.

Продвижение ВСУ под Бахмутом продолжается.

"Мы продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага на подступах к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - сказал генерал.

По его словам, действия РФ вынуждают Украину периодически корректировать свои планы.

Напомним, вчера сообщалось, что ВСУ продвинулись под Угледаром на расстояние до километра. А на южном фронте украинские войска уже несколько дней удерживают занятые ранее села.

Также в Минобороны назвали направления, по которым наступает украинская армия.