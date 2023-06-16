Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Фото: Telegram/militarymediacenter

Россия продолжает перебрасывать войска с Запорожского на Бахмутское направление, о чем накануне сообщали в Минобороны Украины.

Это подтверждает сегодня, 16 июня, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

По его словам, перебрасывают наиболее боеспособные части под прикрытием артиллерии и авиации.

"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населённых пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - сообщил Сырский.

Продвижение ВСУ под Бахмутом продолжается.

"Мы продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага на подступах к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - сказал генерал.

По его словам, действия РФ вынуждают Украину периодически корректировать свои планы.

РФ перебрасывает войска из Запорожской области под Бахмут

Напомним, вчера сообщалось, что ВСУ продвинулись под Угледаром на расстояние до километра. А на южном фронте украинские войска уже несколько дней удерживают занятые ранее села.

Также в Минобороны назвали направления, по которым наступает украинская армия.

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