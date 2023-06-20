Войска РФ пошли в неожиданное наступление на Луганском направлении.

Об этом сообщает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

По его данным, российские войска наступают из-под Кременной на Лиман и из-под Сватово на Купянск.

"Скажу честно: на такое мало кто рассчитывал. Потому что считалось, что россияне находятся под давлением на юге, переместили туда свои резервы и не используют их для другого наступления", - отметил эксперт.

Отметим, что замминистра обороны Анна Маляр еще вчера заявила, что Россия пытается перехватить инициативу на восточном фронте и, подтянув силы, активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях. О наступательных действиях в районе Кременной сообщали и российские военные паблики.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в немецком Фленсбурге, сказал, что ВСУ при наступлении на юге столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной.

"Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением. Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами", - сказал он.

Тем временем за две недели наступательных действий ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

По информации западных аналитиков, украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта.