Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, содержание которого знает ограниченный круг лиц.

Об этом Данилов сказал в понедельник, 19 июня, в эфире "24 канала".

По его словам, никаких отклонений от плана нет, но не стоит ждать, что операция закончится за день или два.

Напомним, сегодня в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что на части направлений ВСУ двигаются вперед, на части направлений – защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам россиян. Потерянных территорий нет.

Ранее в Минобороны подвели итоги двух недель контрнаступления. На Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

.