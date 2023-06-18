Украина вряд ли добьется стремительных успехов в контрнаступлении.

Такое мнение выразила газета The Washington Post на основе бесед с экспертами.

"Более чем через неделю после начала широко разрекламированного контрнаступления Украины, которое, по словам Киева и его западных сторонников, отбросит российских оккупантов к линиям до вторжения, появились признаки того, что Украина вряд ли добьется молниеносных успехов, как прошлой осенью в Харьковской и Херсонской областях", – говорится в публикации.

Издание приводит мнение экспертов о том, что военные неудачи России в прошлом году создали неправильное представление о ее слабости.

"Наступательные операции гораздо сложнее, и наступающие армии несут гораздо больше потерь, чем обороняющиеся. Теперь прошлогодние роли поменялись местами, и Украина пытается атаковать", – пишет WP.

"Россияне воюют на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, плюс у них больше беспилотников, и в этом аспекте на данный момент они ничем не хуже ВСУ", - заявил военный аналитик Ян Матвеев.

В публикации говорится, что Россия потратила не менее семи месяцев на подготовку к этому потенциально решающему этапу войны - на подготовку резервов, артиллерийскую и авиационную поддержку, накопление боеприпасов и горючего и приобретение большего количества дронов.

Масштабная сеть обороны имеет слабые места, по мнению военных экспертов, описавших подготовку России, но она уже "замедляет наступательные операции и создает узкие места для украинской армии, вынуждая ее пытаться прорваться на узких путях, что позволяет России перегруппироваться и нацелиться точнее", пишет издание.

Напомним, эксперты американского "Совета по международным отношениям" считают, что к моменту завершения этого контрнаступления Украина может поменять свое отношение к переговорам с Россией. По их мнению, "даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина все равно не сможет победить российские силы".

В свою очередь газета The Wall Street Journal написала, что через две недели после начала контрнаступления Украина приостанавливает атаки из-за "огромных потерь".