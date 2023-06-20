ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Сообщается, что РФ уже использует тут свои резервы, пытаясь отбить потерянные территории и не допустить дальнейшее продвижение ВСУ.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.