В боях на Запорожском направлении погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь.

Об этом сообщает сайт "Ангелы спорта".

Также на сайте президента размещена петиция с призывом присвоить погибшему звание Героя Украны.

Максим Бордусь родился в 2000 году в Киеве, записался добровольцем в ТрО 24 февраля 2022 года. Воевал сначала на Лиманском направлении, но потом по его просьбе был переведен в "Азов" на Запорожское направление. Погиб 11 июня.

Ранее мы писали, что недавно под Бахмутом погиб Александр Хмиль - титулованный хоккеист и тренер, чемпион Украины 2007 года, игрок молодежных сборных.

А в марте в боях за Луганскую область погиб херсонский чемпион Европы по боксу Максим Галиничев. Он отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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