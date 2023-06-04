Сын известного украинского банкира Андрея Онистрата и теннисистки, участницы Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Анны Запорожановой Остап Онистрат погиб на фронте под Угледаром.

Об этом сообщил в Facebook его отец.

Судя по опубликованной фотографии, 21-летний Остап Онистрат был убит под Павловкой на Угледарском направлении. Он служил оператором беспилотника в 68-й отдельной егерской бригаде.

По словам его отца, Остап прослужил год. И на годовщину своей службы в рядах ВСУ хотел подбить танк и очень расстроился, что ему не удалось этого сделать.

Ранее мы писали, что в прошлом году в районе Бахмута погиб воевавший за Украину польский доброволец. Он был сыном крупного бизнесмена.

А недавно под Бахмутом погиб Александр Хмиль - титулованный хоккеист и тренер, чемпион Украины 2007 года, игрок молодежных сборных.

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