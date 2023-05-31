В Украине в автокатастрофе погиб снайпер из Великобритании Джулиан Торн, который приехал сюда для подготовки военнослужащих ВСУ. Вскоре у него должна была состояться свадьба.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бывшему британскому солдату было на момент гибели 36. В Украину он прибыл перед началом войны.

"Он верил в правильность своих намерений и уехал в Украину, зная, что его умения как ветерана британской армии принесут пользу", — рассказала о миссии погибшего снайпера его невеста Луиза.

В тот день, когда ей сообщили о его смерти 21 мая, она занималась дизайном колец в местной мастерской для их предстоящей свадьбы.

Она сказала, что Торн погиб "мгновенно" в результате аварии, что было подтверждено коллегой в Украине и Министерством иностранных дел.

Британский снайпер, также известный как Джей, занимался гуманитарной деятельностью, помогая беженцам на границе Украины и Польши, а также обучал работе с военной техникой, присланной из Великобритании.

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