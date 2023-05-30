30 мая в Украину вернули тела еще 79 погибших украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

В министерстве сообщили, что передача тел погибших военных осуществлялась в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинских военных пропали без вести за время войны.

Также в Минреинтеграции сообщали, что власти Украины закупили оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов у военных.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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