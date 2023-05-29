Мать одного из командиров "Азова" Святослава Паламара (позывной Калина) Лидия Паламар заявила, что ее сын, который после обмена пленными находится в Турции, содержится там фактически как в тюрьме.

Об этом женщина сообщила в интервью "Радио Свобода".

Она рассказала, что с сыном поддерживает телефонную связь.

"Есть два звонка, которыми они могут пользоваться, два номера телефона. То есть жене и маме с отцом. Если, например, есть суббота, воскресенье, преимущественно выходные. Потому что их выводят на прогулку. Я так понимаю, что ему там просто комфортно поговорить с семьей. Тогда он звонит", – сообщила Лидия Паламар.

Она добавила, что когда спрашивает сына об условиях пребывания, тот говорит, что воспринимает это как плен.

"Это плен. Обменять – обменяли, но Медведчука обменяли – он на свободе, ведет политическую антиукраинскую пропаганду, бизнесом занимается, а мы во всем ограничены. Во всем ограничены. Мы все понимаем, что это тюрьма, но в хороших условиях", - передала Лидия слова сына.

Она также сказала о жёстком контроле за украинскими командирами, которые находятся в Турции.

"Официально они под охраной, они не могут свободно выйти. Всегда есть охрана. И они находятся в одном доме, но в разных комнатах. Их кормят. И врачи есть тоже. Если что-то надо, то они вызывают врача и вызывают какого-то переводчика, чтобы с турецкого языка перевести", – подчеркнула Лидия Паламар.

Напомним, после обмена части защитников Мариуполя на Виктора Медведчука в сентябре 2022 года командиров мариупольского гарнизона, включая командира полка "Азов" Дениса Прокопенко (Редиса), отправили не в Украину, а в Турцию, где они должны оставаться до конца войны.

Вскоре после этого в Госдуме РФ заявили о намерениях требовать от Турции выдачи освобожденных из плена командиров "Азова".