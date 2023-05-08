Так сейчас выглядит район металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, который стал главным оплотом сопротивления ВСУ в городе год назад.

Судя по видео, некогда монополист по выпуску некоторых видов металлопроката превратился в груду руин в ходе вторжения РФ в Украину.

Напомним, что территория металлургического комбината "Азовсталь" стала центром украинского сопротивления. Оборону комбината осуществляли 36-я бригада морской пехоты и полк "Азов". С началом штурма, Россия призывала украинские силы к капитуляции, предъявив ультиматум защитникам.

Отмечается, что на территории "Азовстали" около 1000 мирных жителей укрывались от российских обстрелов и авиаударов. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с просьбой организовать безопасный выход для мирных жителей, находящихся на комбинате.

Родственники бойцов полка "Азов" также находились в бункерах и туннелях комбината.

Повреждения на комбинате "Азовсталь" были значительными.

По словам заместителя мэра Мариуполя, уже в марте завод был разрушен российскими авианалетами. После этого, 29 апреля, были опубликованы снимки, на которых видно, что практически каждое здание комбината было разрушено.

Осада "Азовстали" закончилась 20 мая 2022 года сдачей в плен украинских военнослужащих. В Минобороны РФ заявляли о сдаче в плен 1 730 украинских военных с "Азовстали".

Ранее мы сообщали, что в августе прошлого года правительство РФ заявило о планах превратить "Азовсталь" в технопарк.