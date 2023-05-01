Появилось видео, как сейчас выглядит комбинат "Азовсталь", снятое с высоты птичьего полёта.

Его опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"Россияне продолжают разминирование и обустройство военной базы на территории завода", – написал Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что в декабре хозяйственный суд Запорожской области открыл производство о банкротстве металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала возобновление массированных ударов и "план Б" США по Украине.