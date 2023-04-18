К апрелю 2023 года пропавшими без вести в Украине числятся более семи тысяч военнослужащих.

Такие данные привел в эфире телемарафона уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены", - заявил Котенко.

Он добавил, что около 60-65% пропавших без вести живы и находятся в плену.

"Плюс-минус мы знаем те места, где они содержатся: как в Российской Федерации, так и на оккупированных территориях, имею в виду Луганскую и Донецкую области. Есть понимание, сколько у нас пленных", - заверил уполномоченный.

Также Котенко сообщил, что власти создают электронный реестр без вести пропавших лиц. Кроме того, по его информации, примерно через месяц у военнослужащих начнут обязательный отбор биоматериалов, что позволит ускорить их идентификацию в случае смерти. По словам омбудсмена, уже есть случаи, когда военные сдают ДНК-материал добровольно, без приказа.

Вчера в Минреинтеграции сказали, что власти Украины закупили оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов у военных.

Как мы сообщали, в украденных у Пентагона документах содержатся данные о том, что, по подсчетам США, с 24 февраля 2022 года украинская армия потеряла убитыми и ранеными 124-131 тысячу человек. Эти цифры в разы больше официальных, озвучиваемых украинской стороной.