В Украине с начала вторжения погибли 16 добровольцев из США.

Об этом пишет Washington Post.

"Они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность", - пишет издание.

При этом сколько всего служит американских добровольцев - неизвестно. "Возможно тысячи", пишет издание.

Напомним, что ранее в Киеве нашли мертвым добровольца из Швеции.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.