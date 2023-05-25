Шведские СМИ пишут, что в Киеве нашли мертвым шведа-добровольца Даниэля Нистрема. Он год воевал в Украине.

Об этом рассказала мать Даниэля Нелл в интервью NSD.

В течение года он регулярно общался со своей семьей в Швеции и говорил, что планирует скоро вернуться.

"Его не было дома больше года. Он не мог просто уйти, потому что он уже не волонтер, а подписал контракт. Он с нетерпением ждал небольшого отпуска", - рассказала мать.

В среду ей сообщили, что Дэниэля нашли мертвым в одной из киевских квартир. Точная причина смерти неизвестна.

В течение года Даниэль успел принять участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб польский доброволец, которого президент Зеленский наградил орденом.

Также мы писали, сколько добровольцев из Франции воюют в Украине и как много из них погибли.

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