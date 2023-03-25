Министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил о гибели поляка на войне в Украине.

Об этом министр написал в Twitter.

Дворчик сообщил, что один украинский солдат - гражданин Польши - погиб в пятницу, а двое, которые были ранены несколько дней назад, все еще находятся в тяжелом состоянии.

"К сожалению, это не лучшее время. Сегодня погиб еще один украинский солдат - гражданин Польши, а двое - раненые несколько дней назад - до сих пор находятся в тяжелом состоянии" - говорится в сообщении.

Кроме того, корреспондент Polsat News в Украине Матеуш Лаховский в своем Twitter сообщил, что "в пятницу Михал - командир взвода Интернационального легиона - погиб в бою".

"Он воевал против российского вторжения с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши - он говорил об этом много раз. Его контракт заканчивался через месяц, и он хотел вернуться на родину и снова служить в польской армии" - добавил журналист.

Также Лаховский рассказал, что месяц назад президент Украины Владимир Зеленский наградил погибшего поляка орденом "За мужество".

Ранее мы писали, что в районе Бахмута погиб воевавший за Украину другой польский доброволец. Он был сыном крупного бизнесмена.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине погиб француз Гастон Бессон, который основал "Украинский интернациональный легион".